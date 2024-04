Chi ribalta più partite da situazioni di svantaggio? Fiorentina horror

Transfermarket ha stilato una classifica basata sugli incontri vinti da situazioni di svantaggio negli ultimi 5 campionati. L'Inter è in cima i viola sono in zona retrocessione

La 31° giornata di SerieA ci ha regalato numerose rimonte che hanno esaltato questo turno di campionato, regalando grandi emozioni a milioni di tifosi. Dal Napoli che, con due eurogol ha ribaltato la situazione a Monza; passando per il Cagliari che, in piena lotta salvezza è riuscito nell'impresa di piegare L'Atalanta. Per non dimenticare poi L'Inter che, col successo in rimonta ad Udine vede la seconda stella sempre più vicina. Basandosi sulle partite vinte in situazioni di svantaggio, Transfertmarket ha stilato una classifica degli ultimi cinque campionati, individuando le squadre che hanno accumulato il maggior numero di punti.