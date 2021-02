Cecchi: “Vittoria con lo Spezia carburante per cambiare la stagione. Paura nel cassetto”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno nel post gara di Fiorentina-Spezia. Queste le sue parole: “Abbiamo portato a casa tre punti meritatissimi, la squadra ha fatto il suo. Con questa vittoria abbiamo messo il carburante giusto per provare a cambiare questo campionato. L’hanno vinta i giocatori con il loro tasso tecnico superiore. I problemi non sono finiti, ma questa squadra non può lottare per la retrocessione. Dopo oggi dobbiamo prendere la paura e metterla nel cassetto”.