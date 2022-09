Brovarone: “Commisso? Controsenso dar via Torreira, ma critiche eccessive”

Il parere del noto opinionista sulla Fiorentina e sul Presidente Rocco Commisso

Redazione VN

Bernardo Brovarone, esperto di mercato ed opinionista, è intervenuto nel corso di 30° Minuto su Italia 7, per parlare di Fiorentina e del suo Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole.

Su Commisso

"Commisso vorrebbe divertirsi ed esprimere dei concetti che non creino titoli e frizioni. Questo è l'esempio classico di un uomo che è appassionato di pallone e che si vuole baloccare con il suo giocattolo. Il controsenso è aver sostituito Torreira con Amrabat, perché se vuoi il calcio verticale non lo dai via Torreira. Amrabat è un giocatore di interdizione, non ha la spettacolarità ed incisività di Torreira. A Firenze ci son troppe critiche per Commisso, sono eccessive secondo me. Sui social ci sono troppe offese su di lui da parte dei tifosi. Rocco viene qui mette 400 milioni e deve essere anche offeso?"

Sui viola in nazionale

"La Fiorentina era infuriata per la situazione di Nico Gonzalez. Il club non ha potere sulla convocazione. Nico è stato convocato, ha girato per il mondo con una tallonite, ed ora si ritrova a giocare contro l'Atalanta senza aver potuto proseguire con il programma di recupero. Jovic? Non è un bel segnale che si è rifiutato di entrare con il Verona e che poi ha giocato con la Serbia."

Sull'assetto della Fiorentina

"La Fiorentina deve giocare con Jovic e Cabral davanti, e con Amrabat, Barak e Bonaventura a centrocampo. Se Dodò non rientra, Quarta può giocare anche a destra. Portieri? Si è voluta fare l'operazioncina, ma Gollini per levare la maglia a Terracciano deve sudare. Carnesecchi mi piace. È il più bravo secondo me."