Biraghi, festa rovinata: rigore sbagliato alla 300esima in Serie A

La partita contro la Roma ha fatto raggiungere a Biraghi un traguardo importante. Con quella di ieri sera il capitano della Fiorentina ha raggiunto le 300 presenze in Serie A. Un giorno importante per il giocatore viola che però si ricorderà in maniera negativa dopo il rigore sbagliato. Da segnalare anche che contro la Roma è arrivata la presenza numero 100 per Sottil in Serie A.