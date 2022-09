Atalanta, vittoria in amichevole: Scalvini ok, ma si ferma un altro difensore

Allenamento con amichevole per l'Atalanta, in vista della gara con la Fiorentina . La Dea ha disputato un test con la Pro Patria, superata 4-1 sul campo del "Bortolotti" di Zingonia. E per Gasperini arrivano gioie e dolori dall'incontro odierno.

Si è fermato di nuovo Zappacosta. Rientrato dalla ricaduta al retto femorale, l'ex Roma dopo 28' è stato costretto ad abbandonare il campo per via di un altro problema muscolare. Da valutare nelle prossime ore, ma di certo è una pessima novità per Gasperini che dovrà ancora attendere prima di riaverlo a disposizione. Recuperato invece Scalvini: dopo il piccolo allarme dei giorni scorsi, il centrale classe 2003 è entrato al 18' ed è apparso pienamente arruolabile in vista della prossima partita di campionato. Non è stato rischiato Demiral, niente paura però: il turco ci sarà con la Fiorentina al fianco di Toloi. Da segnalare, nella vittoria per 4-1 con la Pro Patria, i gol di Muriel e Pasalic.