Italia Femminile: tre gigliate convocate dalla CT Bertolini

Domenica l'Italia Femminile si radunerà a Coverciano per iniziare la preparazione in vista dell’amichevole in programma il 10 ottobre a Genova, e nel frattempo il CT Milena Bertolini ha diramato le convocate per la sfida contro il Brasile. Torna in gruppo dopo tre anni d'assenza Cecilia Salvai, che ha dovuto saltare le ultime due competizioni ufficiali - Mondiale ed Europeo - per infortunio e che ora spera di poter essere in Australia e Nuova Zelanda al Mondiale. Ancora assente Gama per infortunio, ma la CT recupera Bergamaschi e Ceronia e convoca tre novità: Merlo, Polli e Catena. E proprio quest'ultima, insieme al portiere Schroffenegger ed al difensore Tortelli, è stata pescata dalla Fiorentina Femminile. Ecco la lista completa delle convocate.