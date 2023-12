Italiano ha saputo correggersi, perché massacrarlo? Ora il cattivo maestro Mou

Errori dell’allenatore? — Certamente che sì, ma poi Italiano la partita l’ha saputa leggere e correggere rapidamente con quattro cambi nell’intervallo e l’immediato passaggio a una diversa idea di gioco con due registi e maggiore verticalità smentendo per l’ennesima volta chi lo accusa di integralismo. Morale? L’hanno comunque massacrato come se non capitasse a ciascuno di noi di sbagliare, la cosa fondamentale è capirlo e correggersi. Italiano l’ha fatto, s’è corretto, ma non è bastato. Meglio ricordare solo il primo tempo…conviene. Ma si può? Anche no.

Comunque va bene così perché oltre alla capacità dell’allenatore di cambiare in fretta la situazione, la Fiorentina ha dimostrato grande carattere, ha voluto fortemente recuperare il risultato, ci teneva a restare nella coppa Italia: un altro segnale da un gruppo coeso. La capacità di reazione e la personalità sono state dimostrate. Fondamentale l’ingresso di Arthur, un trascinatore. Ma anche lo spirito di attaccamento di Biraghi e di Ranieri vanno sottolineati. Italiano prima è passato al 4-2-3-1, poi con Beltran al posto di Barak è stato una sorta di 4-2-4 in un calcio comunque sempre fluido. Mettendo da parte il primo tempo inguardabile, lo ripeto a scanso di equivoci, spero comunque che la lezione serva a tutti, è una banalità ma la dico: le partite sono facili solo alla fine, quando hai vinto.

Nzola, ripartiamo da qui? Proviamoci — Non ho ancora parlato di Nzola, massacrato pure lui. Come se si fosse fatta solo l’analisi del primo tempo. A me sembra di aver visto un gran gol (o mi sbaglio?) che poi è stato l’inizio della riscossa e un giocatore che per un’oretta (supplementari compresi) ha vinto duelli di testa, fatto sponde, aperture per i compagni, ritorni anche difensivi, niente di stratosferico, ma quello che ci si aspettava da lui. Ripartiamo da qui? Proviamoci. Speriamo che sia l’inizio di una nuova storia, che Nzola si sia sbloccato.

Chiudo, ma lo faccio con ironia, sicuro di non essere compreso. A volte mi viene da pensare che i commentatori fiorentini, anziani e giovani, la situazione è diffusa, siano così bravi al punto da essere sprecati in questa piazza e con questa squadra. Incontentabili sempre e inconsolabili dopo le finali perse. Meriterebbero il Real Madrid o il City, grandi giocatori, sempre grandi partite e vittorie. Sono di un altro livello, faticano a capire e tollerare che ci possano essere anche dei primi tempi sbagliati, gare come quella col Parma, dei giocatori come Nzola o Mina. Siete sprecati così in basso, ma fatevene una ragione o provate a domandarvi il perché.

Adesso la Roma di Mourinho — E adesso arriva la Roma, gran brutta bestia e brutta storia. Mourinhoè ormai solo un "Cattivo Maestro" che cerca di condizionare gli arbitri e le partite con il suo carisma e la sua inarrivabile capacità comunicativa. Non credo che arriverà la squalifica prima di domenica (c’è un’inchiesta in corso) anche se lo spero vivamente. Da certi comportamenti il sistema calcio deve saper prendere le distanze anche se l’allenatore in questione si chiama Mourinho. Detto questo la Fiorentina se ne deve fregare, deve estraniarsi da un clima simile, vietato farsi coinvolgere. La Fiorentina deve solo pensare che la Roma non gioca un gran calcio, ma ha davanti due giocatori come Lukaku e Dybala che per caratteristiche sono la coppia meglio assortita del campionato. Forse la più forte. Serve una gara da Fiorentina vera, grande ritmo, grande fase difensiva di tutta la squadra, errori ridotti al minimo perché questi signori un errore difficilmente lo perdonano.

Capitolo Franchi — Torno allo stadio Franchi. Si parla di tutto in città, ma il dibattito su questa vicenda assurda fatica a decollare. Si rimuove. L’obiettivo è tenere tutto nascosto o lontano dai riflettori. La richiesta di un tavolo al comune e al governo da parte della Fiorentina non ha ancora avuto risposte. Lunedì scade il bando per la gara a lotti con 151 milioni e Nardella spera di aggiudicare i lavori e partire a gennaio. Quanto dureranno i lavori? Cosa sarà fatto? Si riusciranno a finire? Chi mette i tantissimi soldi che mancano? Chi conosce i tempi e il progetto per il Padovani? E soprattutto dove andrà a giocare la Fiorentina? Quanti danni avrà, economici e sportivi? Quanti danni avranno i tifosi? Nessuno risponde. Avanti a testa bassa con l’obiettivo di dare il primo colpo di ruspa e poi quello che succederà dopo saranno affari vostri…

