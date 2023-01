Fiorentina-Torino, pagelle VN: Viola scolorita, non si salva nessuno o quasi

GERMOGLI PH: 21 GENNAIO 2023 FIRENZE STADIO ARTEMIO CAMPIONATO SERIE A FIORENTINA VS TORINO NELLA FOTO formazione

VENUTI 6,5 - Spinge poco sulla destra e non c'è assolutamente intesa con Ikoné. Costretto a rimanere bloccato in difesa, dove il Toro attacca pericolosamente con due imbucate per Seck che nascono dalla sua zona di campo. Diventa capitano dopo l'uscita di Biraghi e prova a cambiare passo nel secondo tempo. Salva anche un pallone poco oltre la linea di porta.