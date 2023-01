Dai giorni della merla al giorno del condor: un mito per sperare dopo il mercato

E' l'ultimo giorno di mercato, da seguire minuto per minuto con gli affari più importanti: quello che l'ex ad del Milan, ora al Monza, Adriano Galliani ha reso famoso come il giorno del condor. "Tutti abbiamo, chi più chi meno, giocatori in esubero", ha spiegato Galliani. "Un’ora prima della chiusura riesci quindi a portare a casa giocatori che non saresti mai riuscito ad avere prima". E così nasce l'intuizione del colpo last minute. Ma il 31 gennaio, oltre ad essere tutti gli inverni il giorno del condor, è anche l'ultimo dei tre giorni della merla, per tradizione i più freddi dell'anno. Freddi come il finale di mercato della Fiorentina, che a quanto pare non scalda né la Sampdoria né Sabiri con l'offerta per l'ultimo obiettivo della sessione.