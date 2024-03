Da Arthur e Maxime Lopez, un centrocampo da rifare. E se torna Amrabat?

Tra esuberi e rinnovi in dubbio

Chi invece sta deludendo sono le seconde linee della Fiorentina. Chiedetelo a Maxime Lopez, che dal suo arrivo a Firenze non ha mai messo in campo una prestazione all'altezza delle richieste dell'allenatore viola. Il francese è in prestito dal Sassuolo, con un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 10 milioni. E con ogni probabilità, non verrà riscattato dalla Fiorentina. Altro posto vuoto lasciato quindi, come quello che stava per lasciare Barak a gennaio. L'ex giocatore del Verona, dopo mesi deludenti, era praticamente un giocatore del Cagliari. Poi la Fiorentina tornò sui suoi passi per motivi di "numero". Ma a giugno, è possibile dare per scontata la sua permanenza a Firenze? Stessa domanda da rivolgere a Duncan. Il calciatore ha il contratto in scadenza, ma come Bonaventura, ha un'opzione per il rinnovo fino al 2025. Ma per adesso, tutto tace da parte di entrambi i fronti. Vedremo se i dubbi si porteranno avanti fino a giugno. Chi invece sembra destinato a restare, almeno per ora, è Rolando Mandragora. L'ex giocatore del Torino viene considerato una pedina importante anche per il futuro del centrocampo viola. Lo stesso vale per Infantino, anche se è da capire quanto incideranno questi mesi di "nulla". Ovviamente, il mercato potrà cambiare gli scenari attuali.