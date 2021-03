D. Rossi a VN: “Vlahovic sente la fiducia di Prandelli. Tecnico stanco? Vi spiego”

La Fiorentina respira dopo la grande vittoria di Benevento e si gode un Vlahovic in grande spolvero. A commentare il momento dei gigliati è stato l’ex tecnico viola Delio Rossi, che ha parlato in esclusiva a ViolaNews:

Mister, le sta piacendo Vlahovic?

Assolutamente, è un attaccante moderno che sa giocare con i compagni. Aveva solo bisogno di fiducia, gli è stata data e ha risposto. I ragazzi vivono di alti e bassi, non è facile lavorare con loro in certe società. Prandelli ha dei meriti è stato bravo ad insisterci in una piazza difficile come Firenze. Vlahovic sente la fiducia

Prandelli ha parlato di stanchezza dopo la gara di Benevento. Da cosa può derivare?

Dipende da come si vive la professione, a livello emotivo il fatto di essere tornato a Firenze si è fatto sentire. Mister Prandelli ha accusato probabilmente un po’ di normale pressione

Come giudica la stagione della Fiorentina?

Questa è una stagione anomala, non si può fare un raffronto con le altre annate. Sicuramente bisogna viverla come una stagione di transizione, sicuramente la società e la piazza non sono contente della situazione. Molte volte da annate come questa si può tirare un bilancio e capire cosa è andato meglio e cosa peggio

Le piace la nuova società viola?

Io ho lavorato con quella vecchia, non conosco l’attuale società ma mi sembrano persone appassionate che hanno voglia di investire. Questo mi sembra un buon viatico per il futuro, poi magari si aspettavano qualcosa in più dal loro avvento. Io sarei fiducioso fossi un tifoso della Fiorentina, possono capitare delle stagioni non all’altezza ma vedo un futuro più roseo del presente

Un altro giovane molto importante che la Fiorentina può vantare è Castrovilli…

Vale un po’ lo stesso discorso di Vlahovic, è un giovane ed è normale che ci siano degli alti e bassi. Castrovilli è un centrocampista moderno, copre un gran raggio di centrocampo, sa andare senza palla e ha qualità importanti. Il futuro è sicuramente dalla sua parte, nella prossima Fiorentina lo vedo come un protagonista

Per quanto riguarda il suo futuro ha qualche desiderio?