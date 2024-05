Il mito del calzoncino nero? Nasce da poche gare, ma memorabili

Uno dei casi più clamorosi sono stati i calzoncini azzurri indossati dalla squadra di Bernardini nella finale di Coppa Campioni a Madrid nel 1957. Il Real Madrid indossava la classica divisa tutta bianca e, in quel caso, l'arbitro obbligò il cambio cromatico alla Fiorentina (che indossò i pantaloncini probabilmente "offerti" dalla squadra di casa, visto che la seconda divisa delle "merengues" era, all'epoca, totalmente azzurra).

La Fiorentina, dal 1931, ha giocato diverse gare in trasferta con la maglia verde, bianca, rossa ed anche gialla, fino ad arrivare alle assurde sperimentazioni cromatiche degli anni scorsi (vedi grigio, blu navy, salmonato, antracite, etc...). In questo contesto, per assurdo, visto che la squadra gigliata che trionfò in Coppa delle Coppe nel 1961, in Coppa Italia nel 1975 e nel 1996 ed in Supercoppa Italiana sempre nel 1996 lo fece con la divisa completamente bianca, sarebbe potuto nascere un "mito della maglia bianca", cosa mai accaduta ovviamente. E allora perché esiste il "mito" del calzoncino nero nonostante la Fiorentina lo abbia indossato per un numero abbastanza ristretto di gare rispetto alla quasi 4.000 partite ufficiali disputate?

In primis, probabilmente, perché le diffusissime foto iconiche delle due "storiche" gare relative al campionato del secondo scudetto (cioè Juventus-Fiorentina 0-2 e Fiorentina-Varese 3-1, ossia le ultime 2 partite di quel memorabile torneo) ritraggono i viola con il pantaloncino nero. Poi, perché fino al maggio 1981 (ossia prima dell'avvento del pantaloncino viola), in molte gare casalinghe, la Fiorentina ha indossato il "panta" nero in quanto gli arbitri applicavano, in maniera più solerte e diffusa (anche per motivi televisivi) la regola dell'identificazione cromatica anche per quello che concerneva anche il colore dei pantaloncini oltre quello della maglietta. Proprio in quel periodo va ricordato che ci fu la vera "esplosione" del tifo viola, con la formazione dei più importanti gruppi di ultras organizzati in curva Fiesole ed il ricordo delle partite di quegli anni (soprattutto fra il 1971 al 1980), giocate talvolta col pantaloncino nero anche a Firenze (soprattutto contro la Juventus), ha acquisito nel corso degli anni un'impronta unica tra lo storico ed il mitico.

