Una giornata nel nome di Davide: al tredicesimo commozione al Franchi

Su Tuttosport un approfondimento sulla giornata in ricordo di Davide Astori, indimenticato capitano viola di cui oggi ricorre il quinto anno dalla scomparsa. Il sabato di Davide comincerà stamani a San Pellegrino Terme, provincia di Bergamo, con una messa strettamente riservata, presenti amici, familiari e ovviamente i genitori, Anna e Renato, e Marco, uno dei due fratelli. L’altro, Bruno, sarà stasera al Franchi dove sentirà i quarantamila scandire il nome del “capitano per sempre” e la curva Fiesole sarà ammantata da una coreografia a lui dedicata tra migliaia di bandierine col numero 13 impresso. Sarà dura trattenere la commozione, specie per chi quel dramma l’ha vissuto in prima persona: di quella Fiorentina l’allenatore era Stefano Pioli, il condottiero del Milan campione d’Italia. "Questa gara è sempre particolare per me, stavolta ancora di più. Il destino ha voluto così. Mi chiedete se Davide guarderà dall’alto e sorriderà. Certo sorriderà. Lui è sempre con me". Facile immaginare poi che per tutto il giorno arriveranno tanti ricordi da parte di colleghi, avversari, compagni, dei club in cui il difensore ha militato oltre a quello viola e al Milan: Cremonese, Cagliari (che come la Fiorentina ha ritirato la maglia n.13), Roma. E anche stasera al minuto 13 risuonerà al Franchi tra gli applausi il suo nome. E forse i 22 in campo si fermeranno a ricordarlo. Davide capitano per sempre, Davide capitano di tutti.