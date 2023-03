La probabile formazione: Barak va in panchina, l’unico dubbio è sul modulo

Non ci sono grossi interrogativi anche per via degli infortuni di Milenkovic e Terzic

I quotidiani oggi in edicola scelgono tutti gli stessi undici per la Fiorentina che stasera affronta il Milan al Franchi: Terracciano in porta, Dodo' e Biraghi da terzini, Quarta e Igor centrali. Gonzalez e Saponara esterni alti, Cabral di punta dopo 5 gol nelle ultime 4 partite. A centrocampo sicuri di una maglia Amrabat, Mandragora e Bonaventura, con l'ottimo Barak visto a Verona che siederà in panchina, ma dubbi sul modulo: per alcuni sarà classico 4-3-3, per altri 4-2-3-1 con Bonaventura più avanzato.