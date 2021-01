Una bordocampista durante gli allenamenti: la Fiorentina rinforza i social (FOTO)

Nuovo ingresso nei canali digital della Fiorentina. Con il nuovo anno – scrive Il Corriere Fiorentino – la società viola intende rinforzare ulteriormente i propri profili social e l’offerta per i tifosi. Lo fa con l’arrivo di Rossella Petrillo che mostrerà online le attività della squadra direttamente dal centro sportivo. Sarà un modo per il pubblico per sentirsi più vicino al mondo viola: immagini, foto e video serviranno per dialogare coi tifosi e per far conoscere sempre di più ciò che fa la squadra e non solo. Nei prossimi giorni l’iniziativa coinvolgerà anche il settore giovanile e la squadra femminile. Ma non solo. Dal club fanno sapere che presto saranno illustrate anche altre novità.