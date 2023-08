Ultime due amichevoli al Franchi e pure gratis: come partecipare

In questa settimanala Fiorentina disputerà due amichevoli a porte aperte allo stadio Artemio Franchi con una buona notizia in più: l’ingresso sarà completamente gratuito per i tifosi che vorranno assistere alle sfide dagli spalti. Sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma della biglietteria della società, senza spese. Inizialmente verrà aperto soltanto il settore di Maratona, ma in base all’affluenza verranno eventualmente rese accessibili pure altre zone dello stadio. Le gare in programma sono entrambe alle 20:00. La prima è in programma per venerdì 11 agosto e l’avversario sarà il Sestri Levante, squadra neopromossa in Serie C. Mentre il giorno successivo i viola se la vedranno contro l’Ofi Creta, squadra che milita nella massima categoria greca. LEGGI TUTTI I RISULTATI ED I MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A