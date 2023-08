Oggi il giorno di Nzola. Intanto Beltran si avvicina a Firenze

Viste le difficoltà e le tempistiche per il Franchi, alla fine il restyling se lo fa la Fiorentina. La squadra infatti in questo agosto sta cambiando pelle soprattutto in attacco. Centravanti che va, doppio bomber che viene: ma il resto dei reparti non è immune a cambiamenti. E così più che delle prove sul campo (allenamenti comunque tutti a porte chiuse) ci si interroga sugli orari di treni ed aerei dei giocatori che stanno per vestirsi di viola o che la maglia della Fiorentina si apprestano a sfilarsela. Come nel caso di Cabral, che ieri ha salutato tutti direzione Benfica: cessione che porterà nelle casse viola 20 milioni + 5 di bonus, decisamente più di quanto fosse inizialmente nelle aspettative. La Fiorentina ha ringraziato il brasiliano consegnandogli la scarpa d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League, augurandogli buona fortuna per la prossima avventura. La staffetta è nota con Nzola prima annunciato lunedì sera dalla cena tra dirigenti di Fiorentina e Spezia (Barone, Pradè e Macia) con la presenza del noto agente Giovanni Branchini, poi dall’indizio viola sui propri social, infine dalle visite mediche programmate per oggi, dopo che l’attaccante ieri sera è arrivato in città. Affare in doppia cifra per quanto riguarda i milioni di euro, ma che ancora deve assumere il contorno finale con lo Spezia interessato ad alcuni giovani viola. L’altro attaccante in procinto di planare su Firenze è Lucas Beltran (impegnato durante la nottata in Libertadores, ndr) che lascerà il River Plate dopo un 2023 ricco di presenze e gol per sposare la causa gigliata. Affare frutto di un lavoro di gruppo ma con l’impronta di Burdisso, sempre attentissimo al mercato sudamericano. Da oggi ogni momento è buono per definire il trasferimento, la cifra resta intorno a 25 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.