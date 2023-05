“Tutti a Praga, anche senza biglietto!”: la Fiesole non si arrende all’UEFA

"Tutti a Praga, anche senza biglietto! Data la scarsa disponibilità di biglietti per lo stadio che ospiterà la finale di Conference, invitiamo chi fosse sprovvisto di biglietto, a presentarsi ugualmente in città. Invadiamola!". Esordisce con questo messaggio la Curva Fiesole, uscito ieri verso l'ora di pranzo. Continua la lotta dei tifosi viola ai meccanismi scelti dall'UEFA per l'acquisto dei biglietti validi per la finale contro il West Ham. Fase dopo fase (da oggi via alla terza), codice dopo codice, i 5.700 tagliandi a disposizione saranno esauriti. Chiaro che ne sarebbero serviti almeno il doppio, se non il triplo. Ma questo vale anche per la tifoseria inglese. La Curva Fiesole chiama a raccolta il popolo viola, per sostenere la Fiorentina dentro e fuori dallo stadio. Lo sottolinea La Nazione.