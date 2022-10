Tredici vs Uno: Jovic, Cabral & co non scacciano il fantasma di Vlahovic

Il fantasma di Vlahovic aleggia ancora sulla squadra: tutti i giocatori offensivi transitati a Firenze durante l’era Commisso, dal 2019 ad oggi, non pareggiano il computo totale dei gol del solo serbo in maglia viola. Tredici gli innesti presi in esame dal quotidiano: Boateng, Ghezzal, Ribery, Cutrone, Callejon, Kouame, Gonzalez e Piatek, fino alle meteore Pedro e Kokorin e a gli ultimi arrivati Cabral, Ikoné e Jovic. Tutti loro insieme raggiungono appena 40 gol su tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Conference League. Una media di 3,07 reti a testa. Un numero che risulta più basso rispetto alle 49 reti del solo numero 9, passato in bianconero.