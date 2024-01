Se parte Barak, serve un “Bonaventura” fatto e finito

Vargas è l'obiettivo principale, poi, mai dire mai, nel senso che la distanza è facilmente colmabile con un rialzo minimo e con altri bonus realizzabili senza rischio, epperò finché non c’è un sì condiviso non c’è nemmeno l’accordo per il passaggio di Vargas in maglia viola. Per questo, i dirigenti viola fanno altri sondaggi e uno di questi, già fatto, ha portato dritto in Spagna e a Siviglia per chiedere informazioni su Rodri Sanchez, cioè Rodri, classe 2000 (non ovviamente il 27enne centrocampista nazionale spagnolo del City) uno che tuttavia si divide tra trequarti e fascia, e allora va tenuto d’occhio se alla fine Barak dovesse prendere la strada per Napoli.Ma in quel caso ci vorrebbe, anzi ci vuole, un vice-Bonaventura (che tutte non le può giocare) “fatto e finito” per la delicatezza e l’importanza del ruolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.