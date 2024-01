VN – Napoli-Barak ok, ma ad una condizione: la situazione

Situazione di stallo, almeno per il momento, per quanto riguarda il futuro di Antonin Barak. Infatti, secondo quanto raccolto, il Napoli ad oggi avrebbe l'intenzione di proporre un'offerta di prestito con diritto o al massimo obbligo a determinate condizioni (tot presenze e qualificazione in Champions), mentre la Fiorentina non vorrebbe parlare di altre opzioni se non quella dell'obbligo. La proposta dei partenopei lascia molto a desiderare per i viola, perché non è detto che lui raggiunga un determinato numero di presenze, così come la qualificazione alla massima competizione europea, al momento molto lontana per la squadra di De Laurentiis. La situazione sarebbe meno in discesa di quanto si dica, con la fumata che difficilmente diventerà bianca nelle prossime ore, a meno di incontri diretti in Arabia durante questi giorni.