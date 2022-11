Repubblica: “Vendere Nico a gennaio? Puro tafazzismo”

La Repubblica di oggi interviene in un editoriale sul tema Nico Gonzalez, argomento scottante in casa Fiorentina dopo che l'argentino è stato convocato dalla propria nazionale nonostante gli infortuni che gli hanno impedito di scendere in campo con i viola. Secondo il quotidiano, l'uscita dalle incomprensioni delle ultime settimane non deve contemplare la cessione di un giocatore fondamentale come il classe '98. Ecco un passaggio dell'editoriale di Stefano Cappellini: