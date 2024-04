Repubblica: “La Fiorentina perde il doppio confronto a Firenze”

L’errore è stato non chiuderla all’andata. Alla fine, ad incidere sono sempre le stesse sbavature della Fiorentina. Tralasciando la sfida di Bergamo, la Fiorentina perde la semifinale in casa, a Firenze, quando, nonostante una prestazione offensivamente entusiasmante, è riuscita ad arrivare alla sfida di ritorno solo col minimo margine di vantaggio. L'Atalanta, invece, non si è fatta pregare più volte. Fredda, cinica ed efficace, la squadra di Gasperini taglia in due la Fiorentina e vola in finale per replicare la sfida con la Juventus dell'annata 20/21.

Con l'obiettivo concretamente più fattibile andato, cosa rimane alla squadra di Italiano? La Conference resta, per numero di partite, la meta anche semplicemente più semplice da intravedere. Il Club Brugge rappresenta, comunque, un ostacolo ostico, ma la Fiorentina ha le carte in regola per vincere il doppio-confronto ed approdare in finale, facendo tesoro di tutti gli errori che, dall'anno scorso ad oggi, hanno inciso sui risultati della squadra di Italiano. In campionato, la strada è più complicata, anche solo considerando che il destino non è nelle tue mani. Alla Fiorentina non resta altro che provare a rimettersi in corsa e sperare nel tracollo delle squadre là davanti. I conti, in ogni caso, si faranno a stagione conclusa, ma quella che doveva essere la stagione del consolidamento, per la Fiorentina si sta rivelando una stagione fotocopia a quella dell'anno passato.