QS: “Angoscia Fiorentina. Barone in lotta tra la vita e la morte”

In queste situazione è meglio usare meno parole possibili. Per questo motivo, attenersi a chi ha visto la situazione con i propri occhi è la cosa migliore per cercare di dare informazioni o dettagli su una situazione che sta tenendo tutta Firenze con il fiato sospeso. "Buio, temperatura che si abbassa con lo scorrere delle ore e un via via silenzioso accompagnano al padiglione del San Raffaele di Milano, dove Joe Barone è arrivato nel pomeriggio. Lottando fra la vita e la morte". Così la Nazione descrive lo scenario che ha colpito Joe Barone nella giornata di ieri. L'arrivo al San Raffaele nel pomeriggio, la visita della squadra, i silenzi, l'angoscia della moglie e infine il comunicato dei medici. "Si sta facendo tutto il possibile per salvare Joe", questo il messaggio che trapela del comunicato uscito ieri intorno alle 22.Adesso, non resta che aspettare. (BARONE LIVE)