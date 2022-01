Fiorentina del futuro: a Cagliari senza Vlahovic. Ikoné scalpita, ma…

Due positivi nei viola, il serbo non convocato al pari di Saponara. Piatek dall’inizio, rossoblù in emergenza

Come si legge sul Corriere Fiorentino, Cagliari-Fiorentina sarà anche l'occasione per testare la Fiorentina del futuro, quella senza Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo presto o tardi lascerà la città dov'è diventato uno degli attaccanti più forti al mondo e oggi non prenderà parte alla gara tra rossoblù e viola, al pari di Saponara. Ieri Italiano è stato molto sincero sugli spifferi di trattative per Vlahovic: "Giocare con il mercato di mezzo è complicato, non vedo l'ora che finisca".