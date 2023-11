Prestigio e soldi, una qualificazione che serve alla Fiorentina

Il Corriere Dello Sport sottolinea lìimportanza della gara di oggi. Lo scorso anno il cammino nel girone di Conference fu difficile per la Fiorentina. Il pareggio con il Riga e la sconfitta di Istanbul compromisero il passaggio del turno da primi. Con la qualificazione che arrivò solo all'ultima giornata. Adesso i viola hanno il destino nelle proprie mani, sono primi. Il passaggio del turno in prima fila consentirebbe di evitare lo scomodo spareggio di febbraio. La qualificazione vale tra i 0.75 e i 1.75 milioni. Cifre non altissime, ma che come si è visto permettono alla Fiorentina di incrementare i propri ricavi.