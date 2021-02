Prandelli, dopo la sofferenza ecco la soddisfazione: adesso serve continuità

Cesare Prandelli ha raggiunto ieri la 100esima vittoria in A sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico gigliato – scrive il Cor. Sport – ha lasciato soddisfatto il terreno di gioco del “Franchi”. Oltreché sollevato, dopo aver sofferto in panchina, soprattutto nel primo tempo. La squadra viola ha fatto fatica a scrollarsi di dosso paure ed insicurezze, per poi avere la meglio sullo Spezia nella ripresa. Al fischio finale un abbraccio sincero all’allievo Vincenzo Italiano, artefice dello Spezia che Prandelli definisce “l’avversario più in forma del momento, in fiducia”. L’obiettivo da inseguire e raggiungere si chiama continuità – ne è consapevole Prandelli: “la stiamo ricercando. Nelle ultime partite contro Torino, Inter e Sampdoria dovevamo portare a casa qualche punto in più. [..] Dobbiamo trovare più equilibrio e con esso continuità”.

