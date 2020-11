Pezzella: “Da capitano penso a risollevare la Fiorentina. Maradona un detonatore di sorrisi”

Il simbolo Maradona

German non ha dubbi: el pibe è un eroe, un dio. Per lui e tutti i suoi compatrioti. Un riferimento quando il Paese aveva bisogno di allegria. « Maradona ci ha dato speranza, l’ha regala ta a tutti, anche a quelli con minori possibilità». Per il 20 viola Diego è la sintesi perfetta del sentimento argentino. Maradona è colui che ha dato senso di appartenenza. Un modo di vivere, di affrontare le cose. Se si parla di Maradona, in Argentina, non esistono rivalità, bandiere di club. Innamorato del Boca Juniors, ma ogni argentino lo era di lui. In grado di regalare felicità in momenti difficili per la n azione: «lo seguivano tutti, perché era il detonatore dei sorrisi». P er Pezzella, come per tutti quelli che indossano la maglia dell’Argentina, esiste l’obiettivo di onorare il ricordo di Maradona. Appresa la notizia poco prima del calcio d’inizio di Udine German non riusciva a crederci: «E’ stato uno shock».

Capitano, nel bene e nel male

Quando gli viene chiesto quanto tiene alla Fiorentina il Capitano parla da vero leader: «Amo questo club e adoro Firenze». Una responsabilità che avverte su di sé, tanto da uscire allo scoperto dopo l’esonero di Iachini. Il cambio in panchina «una sconfitta di tutti», lo ha definito. Da capitano dice che l’avvio di stagione non è stato quello auspicato, colpa che ricade su tutto il gruppo. Perché sono i giocatori a scendere in campo e sono loro – continua German – ad avere il dovere di rimettere in sesto la stagione. Testa dunque solo su campo e pallone. E sulle lodi di Prandelli dice di sentire l’esigenza, da capitano, di essere un esempio. Pezzella legge la passione del tecnico di Orzinuovi come un elemento importante per recuperare posizioni in classifica.