“Nuovo” Franchi: “La nostra norma supera i veti incrociati, per uno stadio sicuro”

Sulle colonne dell’edizione fiorentina di Repubblica troviamo un commento sulla vicenda relativa allo stadio Franchi, a firma della senatrice del PD Caterina Biti. Prima firmataria della cosiddetta norma “sbloccastadi”, approvata dal parlamento lo scorso settembre.

Un intervento volto a “fornire il quadro completo intorno all’Artemio Franchi”. La norma – spiega la Biti – consente la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale degli stadi vincolati, a patto di mantenere gli elementi essenziali ai fini testimoniali. L’obiettivo è tenere insieme l’esigenza di mettere in sicurezza l’impianto con la volontà di non cancellarne l’identità storico-culturale. Questo per evidenziare cj, quindi, non significa – come qualcuno vuol sostenere – che lo stadio possa essere distrutto: non è la nostra posizione e non corrisponde al contenuto dell’emendamento che ho firmato e che adesso è legge.