Niente regia per Bonaventura, ma ecco il ruolo di direttore d’orchestra

Messaggi forti e chiari, quelli di Italiano in conferenza stampa che nel frattempo, a partire dal salto in avanti di questa sera, in Conference, dovrà traghettare la Fiorentina in una classifica di campionato più positiva e guardare alla Coppa Italia come obiettivo da centrare. La partita di stasera, intanto, offre spunti di tattica che potrebbero poi rivelarsi utili anche in prospettiva. Bonaventura, ad esempio, dovrebbe essere impiegato (come fu contro la Lazio) sulla linea davanti alla difesa. Questa volta al fianco di Mandragora. Niente cabina di regia, insomma, ma un ruolo di direttore d’orchestra con il compito sì di inventarsi manovre e palloni, ma anche con la necessità di raccordare le linee con qualcuno dei suoi fraseggio dribbling stretti. Lo riporta la Nazione.