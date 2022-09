Nessun viola chiamato in azzurro: Commisso non l’ha presa bene

Per Rocco Commisso è un duro colpo non aver nessun giocatore della Fiorentina chiamato in azzurro. Dal CT Mancini all'Under 21 e 20, nessun calciatore viola è stato convocato. Il patron della Fiorentina, come scrive La Nazione, ha sempre dimostrato di essere particolarmente legato all'Azzurro ed il suo sogno, almeno per il momento, non è stato per niente celato. Fortunatamente negli Under minori di giocatori viola ne sono presenti eccome.