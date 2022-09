Una Fiorentina dal nuovo volto: dalla velocità ai lanci lunghi

Come rimarcato anche da La Nazione, in questo inizio di campionato abbiamo visto una Fiorentina fin troppo orizzontale, che pur essendo considerata la squadra con il più alto indice di pericolosità, non riusciva a mirare la porta. Nella sfida con il Verona, abbiamo visto come Italiano abbia chiesto un cambiamento ai suoi, come prima cosa passando a questo teorico 4-2-3-1, formato da meno possesso palla, ma maggior ricerca della velocità e lanci lunghi. Questo permetteva ai due esterni di sfruttare le loro migliori qualità in campo aperto. La rete di Ikonè nasce proprio da questo tipo di situazione. Per un allenatore non è mai facile abbandonare la sua filosofia di gioco, ma facendolo gradualmente darà sicuramente meno nell'occhio.