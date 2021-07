Nastasic &co: in difesa si cerca il profilo giusto, ma prima serve vendere

La Fiorentina è alla ricerca di un profilo adatto a rinforzare la difesa di Italiano, viste le probabili partenze di Pezzella e Milenkovic

La Fiorentina pensa ad un cavallo di ritorno, Matija Nastasic, in uscita dallo Schalke. Il difensore serbo piace perché mancino ed in cerca di riscatto dopo una stagione amara. Pradè e Burdisso seguono anche altri difensori, primo fra tutti Shkodran Mustafi (SCHEDA), attualmente svincolato, con tanta esperienza in campo internazionale. Sul taccuino anche Andrea Cistana (SCHEDA) del Brescia e il giovane talento dell’Hellas Verona Matteo Lovato (SCHEDA). Classe 2000, sicuramente il miglior investimento in prospettiva. Prima di chiudere qualsiasi operazione in entrata, però, la società gigliata vuole liberarsi di qualche suoi tesserato in esubero.