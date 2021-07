Il cerchio di Nastasic: da “cessione top” ad affare low cost?

A Firenze ha vissuto una sola stagione e da talento emergente fu venduto a peso d'oro al Manchester City. Potrebbe tornare per 2-3 milioni

In una Fiorentina abbonata ai ritorni, il prossimo potrebbe essere Matija Nastasic. Non che gli ultimi precedenti siano andati benissimo, anzi, ma il difensore serbo può rappresentare un'occasione low cost e i viola tengono "in ghiaccio" l'affare. I ricordi della sua prima esperienza a Firenze, stagione 2011/12, sono assai positivi. Prima di tutto perchè Nastasic, all'epoca 18enne, riuscì ad imporsi rapidamente da titolare mettendo in mostra qualità tecniche e di personalità. Di fatto fu una delle pochissime note liete di quella soffertissima stagione targata Mihajlovic-Delio Rossi-Guerini.