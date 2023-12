Mourinho e la partita in procura: aleggia sempre il rischio squalifica

José Mourinho ieri sera, intorno alle 19, ha cambiato idea e ha deciso di parlare. Fino a qualche ora prima aveva scelto di trascorrere una vigilia di campionato in silenzio, per concentrarsi esclusivamente sulla squadra senza quindi pensare alle vicende extra campo. Poi l’improvviso dietrofront per programmare la conferenza stampa per le 14 di oggi. Tutto questo subito dopo aver terminato l’udienza di un’ora e mezza con il procuratore federale Giuseppe Chiné. Come scrive il Corriere dello Sport, novanta minuti, ironia della sorte: una partita giocata stavolta lontano dal campo, per provare a evitare una stangata da parte dell’organo di giustizia sportiva, dopo lo sfogo nella conferenza stampa di una settimana fa prima del Sassuolo. Un’udienza voluta fortemente dal tecnico - supportato mai come stavolta dalla Roma - per cercare di chiarire la situazione e spiegare a Chiné (ormai un volto familiare) che nelle sue dichiarazioni di una settimana fa non ci fosse accanimento verso l’arbitro Marcenaro, né tantomeno verso Berardi. Soltanto una critica sui precedenti confronti con il direttore di gara (quarto uomo, ai tempi degli scontri con Mou) e con l’attaccante del Sassuolo. Critica non gradita, né dagli organi arbitrali, non sereni per la condotta dell’allenatore in queste stagioni in giallorosso, né dal club emiliano, che ha naturalmente difeso il proprio tesserato.