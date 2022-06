Montiel e Vlahovic, così simili e così diversi. Lo spagnolo ai saluti

L’unico exploit in prima squadra ad Udine, sotto la gestione Prandelli. Quando alla Dacia Arena fu decisivo col gol-vittoria ai tempi supplementari. Si tratta diTofol Montieldel quale La Nazione ricostruisce la parentesi in maglia viola. Arrivato nell’estate del 2018 , insieme a Dusan Vlahovic, per fare grande la Fiorentina Primavera e, in futuro, la prima squadra. A Firenze i due non hanno certo vissuto un'esperienza speculare. Erano le punte dell’U19 che nella stagione 2018/regalarono una Coppa Italia alla squadra di Bigica. Adesso il maiorchino, dopo una serie di esperienze in prestito, è ormai prossimo all’addio. Fatale il contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio di quasi 200mila euro che non rientra più nei piani della società.