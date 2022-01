UFFICIALE – Montiel lascia Siena e torna in Spagna. La formula

Il talentino spagnolo, classe 2000, lascia il Siena e torna a giocare in Spagna: Montiel è un nuovo giocatore dell'Atletico Baleares

Come anticipato nei giorni scorsi, Tòfol Montiel lascia Siena e l'Italia per la Spagna. Il classe 2000 giocherà nell'Atletico Baleares. Un estratto del comunicato con l'annuncio ufficiale del club spagnolo, militante in terza serie: