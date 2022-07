Moena sold-out: arrivi anche da Puglia e Belgio

Grandi aspettative per i tifosi gigliati che faranno sentire il loro calore in Val di Fassa

La Repubblica di oggi riporta l'entusiasmo che gira attorno alla Fiorentina. Per il ritiro di Moena, che inizia oggi con termine al 24 luglio, sono moltissimi i tifosi che hanno deciso di seguire i gigliati in Val di Fassa. Gli alberghi sono praticamente sold-out per tutte e due le settimane di ritiro, ed i tifosi viola hanno trovato sistemazioni anche nelle località limitrofe. Non solo. Oltre ai tifosi in arrivo da Firenze ed ai Viola Club locali, ci sarebbero addirittura seguaci provenienti da Puglia e Belgio, e sono attesi nei prossimi weekend anche i rappresentanti del tifo organizzato.