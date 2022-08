Milenkovic, c’è la Juventus su di lui. Ultimatum della Fiorentina per il rinnovo

Anche sul Corriere Fiorentino viene trattato l'argomento relativo al futuro di Nikola Milenkovic . Secondo il quotidiano, entro i prossimi giorni (deadline fissata per fine settimana) il serbo dovrà prendere una decisione, ma intanto oggi Italiano dovrebbe riproporlo al centro della difesa nell'amichevole contro il Qatar. E mentre il difensore ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, la società attende sviluppi in merito alla proposta di rinnovo che ha già recapitato al procuratore Ramadani.

Se l'intento dei viola è quello di prolungare l'accordo di altri tre anni, con un ingaggio da oltre 3 milioni di euro, adesso è la Juventus la principale concorrente dell'Inter, anche alla luce della cessione di Rugani (vicino al Galatasaray). Di Milenkovic si legge anche su La Gazzetta dello Sport: la sua assenza in amichevole contro il Galatasaray ha dimostrato quanto peserebbe il suo addio. Per questo il club ha in testa un ultimatum: o gli arriva l’offerta giusta nei prossimi due-tre giorni per poter avere il tempo di sostituirlo, o resta.