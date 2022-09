Mezza squadra in scadenza nel 2024: molti titolari, tanti nodi da risolvere

Non solo i tanti italiani in scadenza nel 2023, la dirigenza viola dovrà mettere in agenda anche i rinnovi dei molti giocatori il cui accordo terminerà nel 2024. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, mezza squadra nel prossimo giugno entrerà negli ultimi 12 mesi di contratto. Da capitan Biraghi a Castrovilli (il cui rinnovo sembrava pronto già prima del grave infortunio), ma anche Amrabat, Duncan, Jovic, Kouame, Zurkowski, Terzic, Ranieri, il fuori rosa Benassi e Igor (che ha un'opzione fino al 2025) la società viola dovrà risolvere nodi spinosi per evitare rischi.