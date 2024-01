Nazione: l’altro domino. Ikoné per far spazio a Vargas, Nzola a Belotti?

Dopo Brian Rodriguez, l’altro grande fronte aperto sul mercato della Fiorentina rimane quello che coinvolge Ikonè. Oltre a Ruben Vargas, sempre in attesa di segnali da Firenze. Nelle ultime ore per l'esterno francese è spuntata l'idea di uno scambio con Andrea Belotti. L’idea rimane in piedi per il gradimento di tutte le parti in causa. De Rossiaccoglierebbe volentieri un esterno in più nella sua rosa, la Fiorentina non ha mai nascosto il gradimento per il ‘Gallo’, che in viola potrebbe avere più spazio per puntare all’Europeo. Un prestito pare la soluzione, ma c’è l’ostacolo rappresentato dai quasi 3 milioni a stagione che percepisce Belotti dalla Roma (fino al 2025). La differenza con lo stipendio di Ikonèè piuttosto netta. Così come il valore del cartellino dei giocatori. Ikonè vale il doppio di Belotti, anche per una questione di età e lunghezza del contratto. A tutto questo c’è poi da legare il discorso Nzola. Arrivasse Belotti dovrebbe andarsene. Ma dove? In Italia lo cercano squadre come Cagliari, Empoli, Salernitana e Genoa. Tutte destinazioni che non convincono l'ex Spezia.