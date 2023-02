Jovic favorito su Cabral, sulla sinistra in tre per una maglia

Centellinare le forze con l’obiettivo di gestire al meglio un tour de force mai così ingolfato che porterà la Fiorentina a scendere in campo cinque volte nei prossimi quindici giorni . Così La Nazione parla del prossimo ciclo di gare dirà molto, se non tutto, sulle ambizioni stagionali della Fiorentina e di Vincenzo Italiano . In previsione dei match con Juve, Braga e non solo sarà essenziale gestire al meglio il gruppo a disposizione ma la sensazione è che contro i bianconeri ci sarà poco spazio al turnover e le scelte in campo ricadranno alla fine sull’undici tipo.

A Torino non ci saranno gli squalificati Igor e Mandragora, così come Barak che ha dato forfait all'ultimo minuto, per il resto le scelte sono fatte. Quarta affiancherà Milenkovic al centro della difesa, Dodò e Biraghi copriranno le corsie laterali e in mezzo Duncan è il favorito per fare coppia con Amrabat. Tetris di scelte in attacco dove l’indizio sicuro sembra essere la riconferma di Nico Gonzalez per la quarta volta di fila tra Coppa Italia e campionato: sulla fascia opposta si giocano la maglia in tre, ovvero Kouame, Ikonè e Saponara, mentre per il ruolo di prima punta il testa a testa tra Jovic e Cabral sembra essere stato risolto a favore del serbo.