Italiano studia le mosse anti-Inter: pochi cambi e un attacco “pesante”

Il match contro l'Inter si avvicina e Italiano ha già in mente la formazione perfetta per tentare l'impresa

Il Corriere dello Sport analizza la situazione in casa Fiorentina in vista del match contro l'Inter. Italiano ha tutta la rosa al completo, salvo alcune eccezioni e domani è pronto a schierare la formazione migliore per tentare l'impresa. La difesa non cambia rispetto al Bologna, con Biraghi e Odriozola sulle fasce e Milenkovic e Igor a fare muro in mezzo. Duncan sarà preferito a Bonaventura, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato. Torreira inamovibile con Castrovilli riconfermato. Davanti verrà schierato l'attacco "pesante", non tanto per le caratteristiche fisiche, ma per la pericolosità e la tecnica del tridente viola. Con Piatek che verrà affiancato da Nico Gonzalez e Ikonè. (PROBABILI FORMAIONI)