Milenkovic osservato speciale dell’Inter a San Siro

L'Inter pensa a Milenkovic, individuato come il sostituto ideale di De Vrij per la difesa nerazzurra

Milenkovic ha fatto il suo atto di amore per Firenze la scorsa estate. Poteva salutare, ma ha firmato per un altro anno di contratto, dal 2022 al 2023. In realtà - continua la rosea - non c’erano neanche particolari alternative, se non un paio di squadre di Premier non di primissima fascia. Tutto lascia pensare che la prossima sessione sarà diversa, sia per la crescita del serbo, sia perché difficilmente la Fiorentina riuscirà a fargli firmare un nuovo contratto. Nel mentre, sono cresciute pure le pretendenti inglesi e al Franchi sono comparsi osservatori del Manchester United, mentre restano vigili anche le big nostrane. L’Inter è lì, attenta, anche perché reputa fattibile l’investimento da 15 milioni con stipendio da 2,5-3 per un 24enne con ampi margini di crescita. E poi esiste un altro forte richiamo verso Milano per Nikola: non c’è squadra più slava dei nerazzurri in Serie A.