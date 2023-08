Italiano sceglie con forza Nzola, ma ci sono le prime recriminazioni

E così, puntualissime, sono arrivate le recriminazioni del giorno dopo. «Doveva metterlo prima», hanno pensato in molti, «perché non lui e Nzola insieme?», si è chiesto qualcun altro.

Il Corriere Fiorentino spiega la scelta di Nzola da parte di Italiano. C’è per esempio da assorbire un nuovo metodo di lavoro e un approccio diverso (maniacale) all’allenamento. Per questo insomma, e nonostante una condizione atletica ancora abbastanza lontana dal 100%, nelle prime due partite ufficiali l’allenatore ha preferito affidarsi a Nzola. Del resto l’ex Spezia sapeva e sa benissimo cosa vuole il tecnico dal suo centravanti e, almeno per quanto riguarda il campionato, era preparato alle marcature della serie A. Eppure, quando è stato chiamato in causa, il «Vichingo» si è fatto trovare pronto. Ha sfiorato il gol a Marassi e l’altra sera a Vienna, appena entrato, si è procurato l’occasione più nitida dell’intera partita. E così, puntualissime, sono arrivate le recriminazioni del giorno dopo. «Doveva metterlo prima», hanno pensato in molti, «perché non lui e Nzola insieme?», si è chiesto qualcun altro.