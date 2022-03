Il recupero di Gonzalez è un rebus: Nico punta il Verona, ma è a rischio

L’argentino ha superato l’influenza e si è allenato a parte. Ora serve la sua capacità di verticalizzare. Ed il gol

Focus sulle condizioni di Nico Gonzalez all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Secondo il quotidiano, l'argentino sta ancora combattendo contro gli effetti dell'attacco influenzale che ha costretto Italiano ad impiegarlo con il contagocce contro Sassuolo e Juventus. Domani la sua presenza contro il Verona è a rischio, proprio mentre la Fiorentina è a caccia di gol confezionati dagli esterni di attacco o comunque da giocatori che finalizzino l’uno contro uno. Nonostante l'impegno - mai mancato da parte di Gonzalez - il bottino in campionato è modesto: due sole reti messe a segno fino ad ora. Contro il Verona farebbe comodo eccome Gonzalez nei suoi cenci, anche se in assoluto resta per la Fiorentina il problema egli esterni di attacco che segnano poco.

Nello specifico, Ikoné è riuscito ad ingranare la marcia giusta ma da certe posizioni di campo bisogna segnare. O almeno inquadrare la mira fra i pali. Ecco perché Italiano sta cercando negli allenamenti di potenziare la mira di tutto il pacchetto esterno. Tecnica specifica e automatismi negli inserimenti, che per la verità funzionano abbastanza bene: tutto più curato del solito, anche se poi in partita cambiano le pressioni e la verità è che il rapporto con il gol uno deve avercelo dentro e s’insegna solo in misura laterale. Sottil è l’esterno che ha segnato di più in campionato (3 gol) seguito da Gonzalez e Saponara (2 ciascuno) e Callejon (1).