Il colpo di testa è la specialità della Fiorentina: i numeri

In classifica ci sono anche altri “non specialisti” come Mandragora, servito dal lob geniale d Bonaventura contro il Genoa. Straordinario saltatore invece Kouame anche se di reti con la testa ne ha fatte solo una seppur decisiva, a Salerno, dopo un lancio dalle retrovie. Tornando a chi guida la classifica non c’è molta sorpresa parlando di Nico. In campionato ha segnato 10 gol arrivando in doppia cifra, la metà dei quali proprio con la testa. Aggiornando lo score sono 12 le reti sulle 36 totali con questa specialità da quando è a Firenze, uno su tre. Caso curioso quello del Chino Quarta. Otto reti stagionali, cinque delle quali di testa ( quattro in campionato e una in Coppa Italia): mentre in tutta la sua carriera erano state solo quattro le incornate vincenti, una delle quali in maglia viola. Insomma una batteria di “ staccatori” che hanno portato punti e qualificazioni in stagione.