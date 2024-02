I numeri di Riccardo Sottil: troppo poco per Italiano e per la Fiorentina

Sono lontani i tempi in cui Sottilera una promessa del settore giovanile viola: adesso, in teoria, è un calciatore fatto e finito, che manifesta ancora una difficoltà sistematica nell'incidere in Serie A. Quella con l'Empoli era per lui la novantasettesima in A; al massimo livello nazionale il figlio d'arte ha messo a referto 6 reti e 6 assist. Troppo poco per un'ala "da Fiorentina" e da Vincenzo Italiano, uno che si è sempre sforzato di ribadire quanto sia fondamentale l'apporto degli esterni in zona-gol. Quest'anno Sottil è fermo a un gol e un assist in campionato (3 reti e 3 assist in totale) e, nonostante le difficoltà di Brekalo, Kouame, Ikoné e Gonzalez non è mai riuscito a ingranare in una stagione, l'ennesima, che, se non della consacrazione sarebbe dovuta essere quella dello slancio definitivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.