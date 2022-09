“Ha ragione chi fa gol”: orgoglio e entusiasmo nella ricetta di Italiano

«Tanto c’ha ragione chi fa gol», diceva la sigla di "Goleada" a fine anni '90. Esattamente quello che - secondo il Corriere Fiorentino - sta rimbalzando nei pensieri di Vincenzo Italiano. Il mister non può far altro che incassare, inutile perdersi nel tentativo di spiegare come mai è giusto insistere sulla strada seguita fino a oggi. Nel calcio contano i risultati e, soprattutto in Italia, si viene giudicati per quelli. Per questo ha reagito con la calma ai fischi del Franchi. «Mi spronano a far meglio» - ha commentato. L’orgoglio, ecco il tasto sul quale ha voluto battere fin da ieri. L’eccesso di pessimismo percepito in questo avvio di stagione insomma, secondo Italiano, non è giustificabile.