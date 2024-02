Gazzetta: “Il sarrismo non c’è più, è in soffitta. Rinasce l’italianismo”

L’italianismo invece alza l’asticella per rinascere: Jack Bonaventura in mediana con Arthur, Beltran ancora dietro a un Belotti in gran crescita per una Viola super offensiva.

In una piovosa notte di fine febbraio, la Fiorentina rifiorisce e si ripiazza nei quartieri d’Europa stroncando la Lazio ben più di quanto dica il risultato (2-1) e sorpassandola in classifica. Il sarrismo non c’è più, è in soffitta. La Lazio gioca una partita sotto coperta, come da copione recente, e quasi rischia di beffare il rivale, come era capitato contro il Torino. L’italianismo invece alza l’asticella per rinascere: Jack Bonaventura in mediana con Arthur, Beltran ancora dietro a un Belotti in gran crescita per una Viola super offensiva. E l’esperimento riesce alla grande. La Viola sbatte contro un Provedel da nazionale e un Casale provvidenziale, ma alla fine, tra occasioni a raffica, ben quattro pali (mai così tanti in una gara in 20 stagioni di Serie A) e il secondo rigore sbagliato di fila da Nico Gonzalez, riesce a ribaltare il risultato e fare giustizia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.